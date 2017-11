Casablanca : Un homme décède après avoir été percuté par un tramway

Samedi 11 novembre, vers 22h00, un homme d’une trentaine d’années en état d’ivresse a traversé devant le tramway en marche, entre les stations «Anciens Abattoirs» et «Grande Ceinture», et a été percuté, annonce la société RATP Dev Casablanca dans un communiqué.

Les équipes d’intervention de RATP Dev Casablanca, ainsi que la police et la protection civile ont été rapidement dépêchées sur les lieux. L’homme a été aussitôt transporté à l’hôpital. Il y est décédé des suites de ses blessures.

RATP Dev Casablanca présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

«RATP Dev Casablanca souhaite réitèrer l’importance du respect des règles du code la route et de la signalisation routière par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons) et rappelle la nécessité d’observer une très grande prudence aux abords des plateformes du tramway», prévient la RATP Dev Casablanca dans son communiqué.