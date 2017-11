Hervé Renard souhaiterait voir le Maroc affronter la France en Coupe du monde

Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, souhaiterait voir le Maroc affronter la France en Coupe du monde.

«Je suis venu au Maroc pour qualifier l'équipe pour la Coupe du monde (...) et au minimum pour les quarts de finale. C'était un challenge très élevé. En signant au Maroc, j'ai bien mesuré les pour et le contre. Je pense qu'il y a presque deux ans, on était très loin de ce niveau», a déclaré Hervé Renard hier soir lors d'une conférence de presse, après la victoire du Maroc face à la Côte d'Ivoire (2-0).

Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, souhaiterait affronter la France à la Coupe du Monde ! pic.twitter.com/O3qhou78Ru — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 novembre 2017

«Personnellement, j'aimerais bien affronter la France, vous vous en doutez. Quand on est d'une nationalité, ce sera un grand honneur pour moi d'être dans la même poule que l'équipe de France (sic)», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie, le 1er décembre à Moscou, se fera avec quatre chapeaux répartissant les 32 nations qualifiées en fonction de leur classement FIFA d'octobre, avait annoncé en septembre dernier la Fédération internationale, relayée par l'AFP.