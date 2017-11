Diasporama #14 : Narimane Reinke, une soldate d’origine marocaine pas comme les autres

Dès les premières minutes de discussion avec Narimane Reinke, celle-ci semble heureuse, voire impatiente de raconter son histoire à d’autres femmes. A 38 ans, cette soldate allemande d’origine marocaine est une activiste acharnée, mariée et passionnée par son métier. Elle est la fille d’une native d’Oujda, née dans une petite ville près de Hanovre (capitale du Land de Basse-Saxe). Son parcours, palpitant, a pris des tournants qui la distingue des autres femmes.

Tout commence lorsque son frère aîné décide de rejoindre l’armée. «Mon père aime l’armée et voulait que mon grand frère devienne soldat», confie-t-elle à Yabiladi. «Mon frère a effectivement travaillé dans l’armée, mais il a laissé tomber après deux ans. La bonne nouvelle, c’est qu’il m’avait dit que tout le monde pouvait rejoindre l’armée en Allemagne, hommes et femmes peuvent devenir soldats», se souvient-elle.

A ce moment-là, la jeune femme travaillait dans une agence de ressources humaines et ne savait pas ce qui l’attendait : «Les propriétaires de l’agence ont commencé à avoir des problèmes et ont décidé de licencier quelques employés», raconte-t-elle.

«Quand j’ai perdu mon job, j'ai voulu me reconstruire et essayer quelque chose de nouveau, je voulais me défier. C’est ce que j’ai fait : j’ai postulé pour l’armée et j’ai passé l’examen. J'ai même eu haut la main le test physique.»

Avec ce nouveau challenge, la jeune femme s’est défiée elle-même, puis sa communauté. Elle a brisé les préjugés qui régissent la vie des femmes. «La première année a été très difficile, j'avais à peine 25 ans mais j’y suis arrivée», déclare-t-elle. Et d’ajouter : «La bonne chose avec l’armée allemande, c’est que nous portons tous le même uniforme, il n’y a aucune discrimination. Nous ne sommes pas questionnés sur notre religion, nos origines ou notre passé, nous sommes tous traités de la même manière.»

Narimane Reinke est une femme courageuse qui n'a pas peur d'aller au-delà de ses limites. / Ph. Narimane Reinke

La rage de vaincre

Toutefois, en tant que femme, les débuts ont été un peu plus difficiles pour Narimane Reinke. Elle devait prouver qu’elle était physiquement capable d’être à la hauteur de ses coéquipiers. En tant que musulmane, cette quadra s'est retrouvée face à un challenge au quotidien : «Au début, j'avais du mal à m’adapter à cause de la nourriture. Je suis musulmane et il y a certaines choses que je ne peux pas manger, c’était quelque part un peu délicat.»

Malgré tout, Narimane Reinke s’est battue et a montré à tout le monde, ainsi qu'à sa famille, qu'elle avait la force nécessaire de porter le titre de soldate. Comme ses collègues masculins, elle a été déployée en Afghanistan à trois reprises, notamment à Kaboul. «Quand je suis partie pour ma première mission en Afghanistan j’avais vraiment peur, j’étais terrifiée, mais j’ai su que j’allais dépasser ce sentiment», raconte-t-elle avec fierté.

«Lors de mon troisième jour là-bas, nous avons été attaqués. Pour être honnête, cela ne ressemblait en rien à ce que j’avais vu lors de mon entraînement en Allemagne. Tout d’abord, tu ne sais pas quel sentiment ça provoque, quelle odeur ça a, ni comment réagir. Tu peux soit paniquer, soit réagir, mais heureusement j’ai réagi sur le coup. C’était comme si quelqu’un m’avait aidée et grâce à Dieu j’ai su comment me comporter.»

Narimane Reinke a réussi un autre accomplissement qui a fait la fierté de ses parents. Après avoir rejoint l’armée, la jeune soldate a pu réaliser le rêve de son père. «Je me rappelle très bien de ma première promotion, ils m’avaient donné un diplôme attestant de ma qualité de soldate. Je l’ai donné à mon père et il l’a emmené avec lui le vendredi à la mosquée. Après avoir prié, il s’est assis avec ses amis et voisins et leur a montré fièrement le diplôme en disant que sa fille était soldate.»

«Je me rappelle qu’avant de rejoindre l’armée, mon père m’avait dit que je ne tiendrais pas plus de trois semaines et que j’abandonnerais cette voie. J’ai pris ses mots comme un défi et c’est ce qui m’a permis de tenir le coup et de continuer.»

Dorénavant, Narimane est une soldate déterminée à changer la situation des musulmans en Allemagne. Elle est membre d’une ONG qui se bat contre la discrimination. «Je suis membre de la commission au parlement d’Etat et j’essaie de montrer qu’en 2017, l'Allemagne, ce n’est pas seulement les yeux bleux et les cheveux blonds. L’Islam fait partie du pays», argumente la jeune soldate.

Son rêve est d’être considérée comme une citoyenne pleinement allemande, loin des jugements relatifs à la religion. «Je ne veux pas être questionnée sur ma religion et mes origines. Je veux être regardée comme un être humain, on est tous pareils, tous égaux», déclare Narimane Reinke sur un ton optimiste. «Les femmes peuvent atteindre leur rêve», conclut-elle.