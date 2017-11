Souad Mekhennet, la journaliste d'origine marocaine qui suit les enfants du djihad [Portrait]

La correspondante internationale du Washington Post, Souad Mekhennet, a reçu le prix Daniel Pearl 2017 pour le courage et l'intégrité dans le journalisme, vendredi 10 novembre à Chicago, lors d’une cérémonie organisée par la Chicago Journalists Association (CJA), marquée notamment par la présence de l'ambassadrice du Maroc aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, indique la MAP.

Cette journaliste allemande, née en 1978 d'un père turque et d'une mère marocaine, a collaboré avec de prestigieux titres américains, en l'occurrence The New York Times, The Washington Post et The Daily Beast, ainsi qu'avec le journal et la chaîne allemands Frankfurter Allgemeine Zeitung et Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Souad Mekhennet a étudié à la Henri Nannen School for Journalism, à Hambourg, l'une des meilleures écoles de journalisme d'Allemagne, ainsi qu'à l'Université de Francfort.

L'islam et le terrorisme, ses thèmes de prédilection

Après ses études, elle parcourt l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour couvrir plusieurs conflits. Elle est l'un des deux journalistes du Times à avoir publié, pour la première fois, l'histoire de Khaled el-Masri. Ce citoyen allemand d’origine libanaise avait été arrêté le 31 décembre 2003 par la CIA à la frontière macédonienne car son nom était quasi identique à celui de Khalid al-Masri, accusé d'être lié à l'organisation terroriste Al-Qaïda à Hambourg. Khaled el-Masri avait été torturé pendant plusieurs mois par les services de renseignement américains.

Souad Mekhennet a également travaillé sur une série intitulée «Inside the Jihad», publiée entre 2007 et 2008, dans laquelle elle et le journaliste Michael Moss ont interviewé plusieurs dirigeants djihadistes, dont le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Elle est également co-auteur de deux livres en allemand : «Islam», publié en 2006, et «Die Kinder des Dschihad : Die neue Generation des islamistischen Terrors» («Les enfants du djihad : la nouvelle génération de la terreur islamiste»), sorti en 2008. En anglais, Souad Mekhennet est l'auteure, avec le journaliste du New York Times Nicholas Kulish, de «Le nazi éternel : De Mauthausen au Caire, la poursuite implacable du SS Docteur Aribert Heim» (2014).

Enfin ses mémoires, «On m'a dit de venir seule : Mon voyage derrière les lignes du djihad», ont été publiées en 2017. Une production journalistique impressionante pour la native de Francfort-sur-le-Main.