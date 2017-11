Maroc : Les barques de pêche seront désormais équipées en puce RFID

L'opération d'identification des barques nationales de la pêche artisanale par radiofréquence (RFID) a été officiellement lancée, lit-t-on dans un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette opération qui a débuté le 8 novembre au port d'Al Hoceima, cible la couverture de toute la flotte de pêche artisanale du royaume, de l'ordre de 16 418 unités. Ce projet dont le délai de réalisation s'étale sur 14 mois permettra de lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ce système d’identification par radiofréquence des barques nationales de la pêche artisanale permettra l'identification automatique de la barque par radiofréquence, l'obtention d'informations précises et immédiates sur la barque de pêche, à savoir, le nom de la barque, son propriétaire, le numéro d'immatriculation et la licence de pêche.

Ce système servira également à lutter contre la falsification des noms et numéro d'immatriculation de la barque, la prévention contre leurs vol, et enfin, fournir la déclaration des captures et prendre en image les barques.

«Ces dispositifs permettront un meilleur contrôle des flottes de pêche et contribuera au renforcement de la gestion durable des ressources halieutiques, et améliorer les conditions d’exercice des activités de pêche pour les marins», conclut le communiqué.