Le pianiste marocain virtuose, Marouan Benabdallah, ensorcelle l'assistance à New Delhi

Le pianiste virtuose marocain, Marouan Benabdallah, a réussi à ensorceler le public, jeudi soir à New Delhi, lors d'une soirée artistique organisée par l’institut Delhi School of Music, coïncidant avec la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Inde.

Lors de cette soirée musicale, organisée en collaboration avec la représentation indienne de l"’Association européenne des professeurs de piano", l’artiste marocain a su séduire les amateurs du piano.

Le pianiste marocain a ainsi joué plusieurs morceaux des plus célèbres de Bach et Liszt, en emportant l’assistance marquée par la présence de l’Ambassadeur du Maroc en Inde, M. Mohammed Malki, et de plusieurs personnalités indiennes et marocaines, vers un monde gouverné par les douces sensations et une grande émotion.

Lors de son dernier déplacement en Inde, Marouan Benabdallah avait animé plusieurs soirées musicales notamment à Mumbai Dimapur, New Delhi, Chennai et Goa Nagaland.

Natif de Rabat, Marouan Benabdellah qui s’est initié au piano à l’âge de 4 ans avec sa mère, a quitté le Maroc à 13 ans pour poursuivre ses études musicales en Hongrie au Conservatoire Béla Bartók puis à l’Académie Franz Liszt de Budapest.

Marouan Benabdellah, qui a suivi une formation musicale académique, avait aussi bénéficié des précieux conseils du célèbre pianiste et professeur Ferenc Rados.

Un premier prix lui a été attribué en 2007 avec la plus haute distinction suivi de quatre autres prix (musique de chambre, solfège, harmonie, pédagogie). Il a remporté de nombreux concours internationaux dont le premier prix du concours international d’Andorre et le premier prix du concours national "Andor Foldes" à Budapest.