Maroc-Etats-Unis : Plus de 1 700 Marocains engagés dans l'excellence académique à travers la bourse Fulbright

Plus de 1 700 Marocains sont engagés dans l’excellence académique à travers la bourse Fulbright et ambassadeurs de paix et de tolérance, a indiqué le secrétaire exécutif de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels, James Miller. Ce dernier s’est exprimé à l’occasion du 35e anniversaire de la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE).

Il a expliqué qu'«au cours de ces 35 années, cette commission a joué un rôle important dans la promotion de la paix et de la tolérance entre le Maroc et les Etats-Unis, à travers 14 programmes d’échange, bénéficiant aux Marocains mais également aux Américains, qui sont devenus des ambassadeurs de leurs pays respectifs».

De son côté, la chargée d’affaires à l'ambassade des Etats-Unis au Maroc, Stephanie Miley, a indiqué que cette commission, qui réunit plusieurs personnes de différents horizons, œuvre à renforcer les valeurs de paix et de convivialité.

De son côté, le président du Conseil de la MACECE, Amine Bensaid, a fait savoir que cette commission bilatérale, qui constitue un pont entre les deux gouvernements, a contribué au rapprochement des deux pays mais aussi au partage de valeurs mutuelles en plus de la tolérance, permettant ainsi aux Marocains de s’ouvrir sur de nouveaux horizons.

La MACECE a été établie en 1982 suite à la signature d’une convention entre le royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d’Amérique. Depuis 35 ans, elle œuvre, grâce à la bourse internationale Fulbright, à la promotion de l’esprit d’amitié traditionnelle entre les deux nations, à travers l'élaboration de programmes compétitifs d’études, de recherche et d’enseignement.