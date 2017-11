L'humoriste Hassan El Fad présente à Dakar son spectacle "Who is Kabbour"

Le personnage culte Kabbour Bennani Smires a fait escale, mercredi soir à Dakar, le temps d'un show présenté par Hassan El Fad sous forme d’entretien avec le journaliste Mbarek Abou Ali intitulé "Who is Kabbour", offrant ainsi l’occasion aux Marocains du Sénégal de découvrir de près ce personnage mythique.

Les Marocains ont découvert, pour la première fois, le personnage de Kabbour à travers la série ramadanesque "L’Couple" diffusée en deux saisons 2013-2014, où les premiers rôles ont été incarnés par Hassan El Fad (Kabbour Bennani Smires) et Dounia Boutazout (Chaabia Mokhliss), outre Haytham Miftah (Lahbib Aniq) et Samira Hichika ( Zahra bent Kabbour). La saga Kabbour s’est poursuivie sur le petit écran avec la série Kabbour W lahbib interprétée toujours par Hassan El Fad et Haytham Miftah.

Lors de cette première étape de la tournée africaine et mondiale de "Who is Kabbour" qui devra mener l’artiste marocain en Côte d’Ivoire, en Europe, au Canada et aux Etats Unis, Kabbour s’est confié au théâtre national Daniel Soran aux Marocains du Sénégal venus nombreux assister au spectacle d’un personnage humoristique culte ayant marqué la scène artistique depuis son apparition.