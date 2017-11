Nabil Mouline : «Les relations maroco-saoudiennes ne devraient pas être impactées» [Interview 2/2]

Le Maroc a toujours été très proche de l’Arabie saoudite. Quel va être l’impact des changements opérés par Mohammed ben Salmane sur la relation du Maroc avec l’Arabie saoudite ?

Pour l’instant, on n’en sait strictement rien parce que les priorités sont plutôt d’ordre régional, c’est-à-dire le cercle d’intérêt immédiat, le Golfe et le Proche-Orient. Mais tout laisse penser que les relations bilatérales continueront à être au même niveau qu’aujourd’hui. Mohammed ben Salmane va profiter de l’expertise et des réseaux de son père, très étendus et très stables au Maroc depuis plusieurs décennies. Mais il ne faut pas oublier qu’on est dans deux systèmes patrimoniaux, où les relations personnelles priment sur les relations institutionnelles. Tout dépendra des bonnes relations qu’auront les responsables marocains avec Mohammed ben Salmane et son entourage.

Le Maroc essaie de jouer le rôle d’ambassadeur de bonne volonté pour réconcilier l’Arabie saoudite et le Qatar. Pensez-vous que le Qatar reviendra à des relations stables avec l’Arabie saoudite ?

A court et à moyen terme, ça va être difficile. C’est non seulement une bataille diplomatique, mais aussi d’egos, désormais. Il ne faut pas oublier que Mohammed ben Salmane et Tamim ben Hamad Al Thani (émir du Qatar, ndlr) ont le même âge, qu’ils prétendent chacun être "le roi du monde", avec leur influence respective. C’est une lutte acharnée pour l’image, à travers la modernisation et l’ouverture, mais également une lutte d’influence au niveau régional puisque le Qatar et l’Arabie jouent quasiment sur le même terrain, notamment sur les questions du soft power religieux.

L'enjeu est-il aussi économique ?

Mohammed ben Salmane, pour mener à bien ses projets, aura besoin d’un certain nombre de ressources, considérables. Comme la vision de 2030 n’aboutira sans doute pas en 2030, il aura besoin de jouer plus ou moins au prédateur, et quoi que de mieux que de miser un peu dans les ressources des voisins. L’Arabie veut avoir un contrôle sur le Conseil de coopération du Golfe pour, partiellement ou totalement, contrôler les ressources des petits émirats, qui ont un excédent des ressources et un déficit démographique, comme le Koweït, Bahreïn, qu’elle contrôle déjà un peu, le Qatar et même, à moyen et long terme, les Emirats arabes unis.