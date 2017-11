Casablanca : Arrestation d’un individu soupçonné d’avoir escroqué des clients de la RAM

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté, jeudi, un individu pour son implication présumée dans l'attaque du système de traitement des données des clients de la Royal Air Maroc (RAM) et escroquerie, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause, âgé de 36 ans et travaillant dans une compagnie aérienne étrangère, est parvenu à accéder à la base de données des clients de la RAM, connu sous le nom de Safar Flyer. Il a effectué frauduleusement des modifications des données informatiques dans le but d'obtenir des billets d'avion gratuits et de les revendre à des coûts bas.

Les investigations et les expertises techniques effectuées ont permis de révéler que le prévenu a réussi à obtenir un grand nombre de billets d'avion et à les revendre en ayant recours à ce mode opératoire criminel, poursuit la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Les opérations d'analyses des données technologiques se poursuivent.