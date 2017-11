Football : Retour en vidéo sur le parcours des Lions de l'Atlas en Coupe du monde

Quelques années après son indépendance, le Maroc adhère aux organisations footballistiques internationales. Ainsi, en 1960, la Fédération royale marocaine de football (RMF) a été officiellement affiliée à la Fédération internationale de football asocciation (FIFA). Ce n'est pas pour autant que le Maroc participera dans la foulée à une Coupe du monde de football. Il faudra une décennie pour voir enfin l'équipe nationale se frayer un chemin jusqu'en phase finale.

Coupe du monde 1970 au Mexique

Ainsi, l’équipe du Maroc de football ira au Mexique en 1970 pour sa première Coupe du monde, faisant de lui, le seul représentant du football africain. Il s'agissait du deuxième pays d’Afrique à participer à la Coupe du monde, l’Égypte y avait participé en 1934.

Toutefois, le Maroc ne fera pas le poids face aux nations plus aguerries en matière de football. Si le Maroc a réussi à inscrire deux buts, il en encaissera six, et sera éliminé dès le premier tour. On gardera en mémoire le but contre l'Allemagne de l'Ouest, par l’attaquant Houmane Jarir, le 3 Juin 1970. Le 6 juin 1970, le Maroc perd à nouveau face au Pérou. Enfin, le 11 juin 1970, l’international marocain Maouhoub Ghazouan, qui évoluait au poste de milieu de terrain inscrit un but, mais la Bulgarie égalisera pour arracher un match nul.

Coupe du monde 1986, à nouveau au Mexique

Les coupes du monde au Mexique font le bonheur du Maroc. En 1986, le royaume obtiendra son ticket pour cette phase finale. Plus aguerri, le Mountakhab parviendra cette fois à se hisser en tête de sa poule, devenant la première équipe africaine à parvenir en huitième de finale. Il enregsitre un match nul contre la Pologne (0-0), puis un autre contre l'Angleterre (0-0), mais il bat à Guadalajara le Portugal (3-1). L’attaquant Abderrazak Khairi marquera deux buts, Abdelkrim Merry Krimau complètant le troisième.

L’Allemagne éliminera le Maroc par un but de Lauthar Matthäus à la 87è minute.

Coupe du monde 1994 aux USA

La troisième participation du Maroc à la Coupe du monde, fut celle de 1994, disputée aux Etats-unis d’Amérique. Eliminé au premier tour, le Maroc ne fera pas une grande impression. Les trois matchs de poule ont été perdus : contre la Belgique, l'Arabie Saoudite et les Pays-Bas.

Coupe du monde 1998 en France

La quatrième participation du Maroc à la Coupe du monde de football fut celle de 1998, en France. Le Maroc sera là aussi éliminé dès le premier tour. Mais les joueurs d'Henri Michel montreront du beau jeu. Après un match nul contre la Norvège (2-2), le Mountakhab s'inclinera face au Brésil (0-3), mais étrillera l'Ecosse (3-0).

Actuellement, tous les regards sont portés sur le match que disputera les Lions de l'Atlas contre la Côte d'Ivoire, samedi 11 novembre, à Abidjan. Parviendront-t-ils à entrer à nouveau dans la cour des grands ?