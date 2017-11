Hirak : Deux activistes condamnés à 20 ans de prison

Deux activistes rifains ont été chacun condamnés à 20 ans de prison par le tribunal de première instance d’Al Hoceima pour avoir participé aux protestations sociales qui se sont déroulées dans la région, indique l’agence EFE.

Les deux mis en cause ont été accusés d’avoir «provoqué un incendie prémédité dans un logement et mis le feu à des véhicules, causé des blessures à des agents publics et participé à une manifestation non autorisée», ainsi que d’«outrage à agent public, destruction de biens publics et possession d’armes», entre autres, ont indiqué des sources de la défense.

Le tribunal a également condamné quatre autres activistes à des peines allant de cinq mois à un an de prison, ainsi qu’un cinquième par contumace à un an de prison. Deux autres ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, tandis que six ont été acquittés.

Ces peines sont parmi les plus sévères prononcées à l’encontre de participants au Hirak, après celle du 31 octobre dernier. Pour rappel, le tribunal de première instance d’Al Hoceima avait condamné un mineur à 15 ans de prison pour avoir provoqué, fin mars à Imzouren, un incendie dans une résidence occupée par des agents des forces de l’ordre.