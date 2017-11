Tanger : La 10e édition du Forum MEDays marque son ouverture

Le Forum MEDays est devenu en dix ans un centre de débats et de recherches sur les questions de développement et de sécurité en Afrique. / DR

Les travaux de la 10e édition du Forum MEDays se sont ouverts, mercredi soir à Tanger, sous le thème «De la défiance aux défis : L'ère des grands bouleversements», avec la participation de plus de 150 intervenants et de plus de 3 000 participants venus des quatre coins du monde.

Cette édition «anniversaire» jette un focus sur le développement en Afrique, autant sur les plans économique et politique que social et environnemental, mais aussi sa place dans le monde et ses relations avec les autres pouvoirs régionaux du nord et du sud.

Intervenant à cette occasion, le président de l'Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays, Brahim Fassi Fihri, a indiqué que cette manifestation internationale est devenue en dix ans un centre de débats et de recherches portant sur les questions de développement et de sécurité sur le continent africain.

Tirant conclusions des nouvelles réalités géostratégiques, le Forum MEDays se penchera notamment sur le renouvellement du dialogue euro-africain avec des propositions concrètes dans le cadre des relations entre l'UE et les États africains. Les intervenants du Forum examineront également les promesses et les défis politiques et économiques de l'Union africaine ainsi que les perspectives mises actuellement à l'agenda des dialogues multilatéraux et continentaux.

Fidèle à son intérêt pour les questions économiques, le Forum discutera des grands projets structurants et des priorités du continent. Il reviendra sur l’émergence des pôles économiques africains et leur insertion dans l’économie internationale, notamment la coopération avec les autres économies des pays du sud.