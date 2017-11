Le roi du Maroc prend part à la cérémonie d'ouverture du musée du «Louvre Abou Dhabi»

Le roi Mohammed VI qui effectue une visite d’amitié et de travail aux Emirats Arabes Unis, accompagné du prince Moulay Ismail, a pris part, mercredi, sur l’Ile Saadiyat au large de la ville d’Abou Dhabi, à la cérémonie d’ouverture du Musée du «Louvre Abou Dhabi», aux côtés du Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis, et du Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubai.

La cérémonie d’ouverture a été également marquée par la présence du roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain de Bahreïn, du Président de la République Française, Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron, du Président de la République Islamique d’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, ainsi que de hauts représentants de plusieurs pays du golfe.

Premier musée universel du monde arabe, le Louvre Abou Dhabi reflète à travers ses douze galeries, l’histoire commune de l’Humanité.

Le nouveau musée, qui dispose d’une riche collection permanente issue d’acquisitions propres de plus de 600 œuvres, allant de l’Antiquité à nos jours, complétée par le prêt de 300 œuvres de musées français, comprend, en plus des galeries permanentes, un espace d’exposition temporaire, ainsi que d’autres dépendances.

A cette occasion, le roi Mohammed VI a offert des présents au Louvre d’Abou Dhabi - des objets d'art historiques qui datent du 19ème siècle, notamment un manuscrit du Saint Coran, un fusil (mokahla), un sabre et une paire de vantaux de porte en bois de cèdre provenant de Fès.

Ont également assisté à la cérémonie d’ouverture les membres de la délégation officielle accompagnant le roi, notamment les Conseillers du Souverain, Fouad Ali El Himma, Yasser Znagui et Abdellatif Menouni, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, et le président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi.