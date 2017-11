Affaire Ramadan : Des activistes musulmanes en soutien aux plaignantes

Dans une tribune publiée lundi soir dans Le Monde, relayée par Libération, un collectif d’une dizaine de jeunes femmes apporte son soutien aux plaignantes ayant accusé l’islamologue suisse Tariq Ramadan de viol.

«Nous féministes antiracistes et musulmanes, nous choisissons d’inverser la charge de la preuve et de croire la parole des femmes. Penser qu’un homme est innocent simplement parce qu’une plaignante pourrait corroborer une rhétorique islamophobe fait le jeu de la loi de l’omerta», énonce vigoureusement le texte. Parmi les signataires, figure Sarah Zouack, fondatrice de l’association Lallab, dont le but est de faire entendre les voix des femmes musulmanes.

Le 31 octobre, Lallab avait publié sur son site un texte, dont la diffusion est restée timide. «Nous serons toujours aux côtés des victimes, peu importe l’identité de l’accusé», indiquait-il.

Lallab se dressait contre la campagne menée pour décrier Henda Ayari, la première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan. «Il fallait à tout prix blanchir le prédicateur», déploraient les activistes. «Ces femmes ne sont pas isolées», juge de son côté Hanan Ben Rhouma, rédactrice en chef du site d’informations Saphirnews.