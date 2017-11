La Nuit des philosophes marque son retour les 10 et 11 novembre à Rabat et Casablanca. / DR

La quatrième édition de la Nuit des philosophes se tiendra vendredi 10 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat et samedi 11 novembre à l'Institut français de Casablanca.

Après le succès des premières éditions qui a rassemblé un public de plus de 9 000 personnes, l'édition de cette année, organisée dans le cadre de la saison culturelle France-Maroc 2017, connaîtra la participation de 30 grands penseurs, philosophes et artistes français et marocains qui seront invités à échanger avec le public, vendredi à la Bibliothèque nationale de Rabat, et samedi à l'Institut français de Casablanca, indiquent les organisateurs dans un communiqué conjoint.

Le Commissariat de ces Nuits est assuré cette année par Jean-Claude Monod, philosophe, cinéaste et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Driss Ksikès, écrivain et dramaturge.