Sahara : L’ONU refuse de le commenter le discours royal de la Marche verte

L'ONU se refuse pour l'instant de commenter le discours royal prononcé lundi 6 novembre, à l'occasion du 42ème anniversaire de la Marche verte sur le dossier du Sahara occidental. Hier, lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du secrétaire général a botté en touche une question sur la position de l’ONU sur le sujet. «Je ne vais pas réagir au discours du roi», a brièvement déclaré Stéphane Dujarric en réponse à la question d’un journaliste.

Un silence prudent afin d'éviter les tensions avec les parties au conflit après un discours du souverain qui a une nouvelle fois énoncé les conditions et le cadre dans lequel doivent s’inscrire les négociations sur l’avenir du territoire.

«Aucun règlement du dossier du Sahara n’est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l’Initiative d’autonomie, dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité.»