Guyane : Mise sur orbite réussie du satellite Mohammed VI A

Arianespace, société française chargée de la commercialisation et de l’exploitation des systèmes de lancement spatiaux, a procédé le 7 novembre, au lancement du satellite Mohammed VI A, système de reconnaissance et d’observation de la Terre. Propulsé par une fusée Vega, le satellite sera mis en orbite basse, rapporte le site d’information spatiale Space Flight now.

Le lancement a eu lieu mardi à 20h42 (heure locale), au Centre spatial guyanais, un port spatial français et européen situé au nord-ouest de Kourou en Guyane.

Le satellite Mohammed IV A, est le premier des deux satellites de reconnaissance et d’'observation de la Terre. Il servira à observer les changements environementaux Ainsi que la surveillance des frontières.

La charge utile du satellite a été conçue par Thales Alenia Space, un constructeur aéronautique franco-italien. Airbus Defence and Space SAS, une division d'Airbus responsable des produits et services de défense et d'aéronautique, s'est occupée de la plate-forme Astrobus et de l'intégration des services.

Les deux sociétés se chargeront également de la cosntruction du deuxième satellite dénommé Mohammed VI B, dont le lancement est prévu en 2018.