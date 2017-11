Le FMI appelle le Maroc à une accélération des réformes structurelles

Une mission des services du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Nicolas Blancher a séjourné au Maroc du 25 octobre au 7 novembre 2017 pour procéder avec les autorités marocaines aux discussion relatives à la consultation de 2017 au titre de l’article IV et à la troisième revue de l’accord au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) approuvé en juillet 2016, indique l’institution financière dans un communiqué.

«Au cours des dernières années, l’économie marocaine a profité de la poursuite de politiques macroéconomiques prudentes et des réformes structurelles. L’amélioration de la gestion des finances publiques et la diversification de l’économie ont rendu cette dernière plus résiliente», a indiqué M. Blancher dans une publication à l’issue de la mission.

«Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir une croissance plus élevée, durable et plus inclusive. (…) Des réformes structurelles importantes ont été engagées, et il est nécessaire d’en accélérer la mise en œuvre pour accroître les gains de productivité, créer davantage d’emplois, et rehausser le potentiel de croissance, en ligne avec les objectifs de moyen terme du gouvernement. Il est notamment essentiel d’améliorer la qualité de l’éducation, le fonctionnement du marché du travail, le taux d’activité des femmes, et l’environnement des affaires», a-t-il poursuivi.

«La mission soutient pleinement l’intention des autorités d’assouplir progressivement le régime de change, ce qui devrait rendre l’économie mieux à même d’absorber les chocs extérieurs et préserver sa compétitivité. La situation actuelle continue d’offrir une fenêtre d’opportunité pour entamer cette transition de manière progressive et ordonnée. Il serait donc approprié d’engager ce processus dès que possible».