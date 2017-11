Rapport mondial sur l'égalité hommes-femmes 2017 : Le Maroc toujours en bas du tableau

L’édition 2017 du rapport mondial sur la parité hommes-femmes, «Global Gender Gap Report», publié pour la première fois en 2006 par le Forum économique mondial, a été publiée le 2 novembre. Sur les 144 pays étudiés, le Maroc occupe le 136e rang, enregistrant une note de 0,598 sur une échelle allant de 0 à 1.

Le royaume reste l’un des Etats les moins performants de la région MENA. Il arrive effectivement à la 12e place, suivi par le Liban, l’Arabie saoudite, l’Iran, la Syrie et le Yémen. Il est précédé par la Tunisie, qui se hisse en tête de liste dans la région (117e à l’échelle mondiale), les Emirats Arabes Unis (120e), Bahreïn (126e) et l’Algérie (127e). En Afrique du Nord, le Royaume se situe à la 4e place, tandis que la Tunisie rafle la première, suivie par l’Algérie et la Mauritanie.

Le rapport évalue les performances des pays en fonction de quatre indicateurs. Le Maroc est 133e en termes de participation économique et d’opportunités, avec une note de 0,391 ; 122e en matière d'éducation (0,920) ; 128e pour l’indicateur de la santé et la survie (0,965) ; 100e sur le front de l’autonomisation politique (0,117).

L’autonomisation politique, un fossé qui se creuse

«Le Maroc et le Liban ont progressé dans la réduction du fossé qui existe entre les hommes et les femmes concernant le taux de participation au marché du travail», notent les auteurs du rapport. Ils constatent en revanche au royaume un écart grandissant entre les sexes concernant l’autonomisation politique. Le Maroc enregistre une très légère progression par rapport à l’édition précédente, qui le classait au 137e rang mondial avec une note de 0,597.

D’après les auteurs de l’enquête, «quatre régions présentent encore un écart entre les sexes de moins de 30%, dont deux dépassant ce seuil pour la première fois cette année». «La région Moyen-Orient et Afrique du Nord franchit pour la première fois le seuil d’écart entre les sexes inférieur à 40%», précisent-ils.

A l’échelle mondiale, l’Islande occupe la première place du classement, suivie de la Norvège, la Finlande, le Rwanda et la Suède. En bas de la liste, le Yémen, derrière le Pakistan (143e), la Syrie (142e), le Tchad (141e), l’Iran (140e) et le Mali (139e).