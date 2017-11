Inwi lance la transformation digitale au service de l’entreprise marocaine

Pour la première fois au Maroc, Inwi donne la parole aux chefs d’entreprises marocains pour partager leur vision et leurs expériences de la transformation digitale à travers une série de capsules web baptisée «Mon entreprise connectée».

Cette initiative s’inscrit dans le sillage des actions d’Inwi pour accompagner, tous les jours, des centaines d’entreprises, partout dans le Royaume, à réussir le processus de changement pour gagner en productivité et en mobilité afin d’améliorer leur compétitivité. En somme, pour être une «entreprise connectée».

En d’autres termes, il s’agit de pouvoir accéder à son système d’information partout et sur n’importe quel équipement connecté. Les fichiers, les dossiers ainsi que toutes les données issues des applications sont accessibles de n’importe quel terminal connecté à Internet. Ordinateurs, smartphones ou encore tablettes servent, ensuite, à accéder au système d'information à distance. Ils permettent aux collaborateurs de l’entreprise d’accéder aux données de n’importe où : chez un client, lors d’un déplacement, sur un événement... Ainsi, l’entreprise s’affranchit des contraintes de matériel, de temps et de lieu afin de gagner en productivité. Un pas vers l’entreprise connectée dont le tremplin n’est autre qu’une connexion sécurisée, fiable et stable.

«Faciliter la transformation digitale des entreprises nationales»

Signe de l’engagement constant de Inwi aux côtés des entreprises nationales, «Mon entreprise connectée» vient couronner, en toute logique, la caravane de la transformation digitale, «Entreprise du futur», organisée par Inwi en mars 2017, en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM).

Inwi joue un rôle central pour la mise à disposition des entreprises marocaines des outils et des services nécessaires à leur transformation digitale, comme les connexions à très haut débit au niveau national avec un niveau très élevé de fiabilité et de sécurité ou encore, pour la PME, la Business Connect, une suite globale intégrant téléphone fixe, internet illimité et Cloud.

«Inwi reste à l’écoute de ses clients professionnels et s’engage à les accompagner au quotidien pour relever les défis de la transformation digitale, de la croissance et de la compétitivité. Aujourd’hui, Inwi dispose d’une offre entreprise innovante et complète couvrant tous les services voix et Data. L’opérateur dispose par exemple du plus grand Data Center au niveau national, le seul conforme aux normes TIER III», déclare Ouassim El Arroussi, directeur marketing entreprises chez Inwi.

«La couverture réseau de toutes les régions du Royaume, le réseau 4G national et les connexions VSat assurent une connexion optimale et ininterrompue à l’ensemble des entreprises marocaines. Le Digital Workplace rend le cloud accessible au plus grand nombre de PME également. Toutes ces innovations, combinées à l’accompagnement des experts Inwi, sont de nature à faciliter la transformation digitale des entreprises nationales», souligne encore Ouassim El Arroussi.

