France : Un téléfilm inspiré de l'histoire d'une bachelière marocaine atteinte de trisomie 21

Yasmine Berraoui, une jeune femme atteinte de trisomie 21, avait fait parler d’elle dans la presse marocaine et internationale, en 2014, en décrochant son baccalauréat avec mention. Elle avait également été décorée par le roi Mohammed VI lors de la fête du Trône la même année. Son père, Jamal Berraoui, journaliste casablancais, a écrit un livre «Yasmine, 19 ans, bachelière» (Balland, 2015), relatant son histoire en tant que parent d’un enfant trisomique et le parcours de sa fille, jalonné de difficultés.

«Il ne cache rien de ses lâchetés, de sa fuite, raconte tout. Son témoignage est poignant, la détresse du couple qu’il forme avec Mina, aussi. Pourtant, peu à peu, sans l’aide des «spécialistes» incompétents ou de proches aux réflexions empreintes de pitié, l’espoir renaît. Yasmine, à qui ses parents ne parlent pas de handicap ou de trisomie 21, grandit, s’épanouit, avec sa différence», ont écrit nos confrères de Médias 24 lors de la sortie du livre.

L’histoire a inspiré TF1, qui en a fait un téléfilm. «Mention particulière», réalisé par Christophe Campos et diffusé lundi, a ému les internautes qui ont beaucoup twitté sur le sujet.

Ces films qui montrent que la vie est un combat. Que la différence est une force #MentionParticuliere — Naouelle (@OuzinebNaouelle) 6 novembre 2017

Bravo et merci à TF1.



Que ce film mette une claque aux mauvaises âmes qui jugent quelqu’un sur sa différence. #MentionParticuliere — Laurent (@lolodlms) 6 novembre 2017

Je trouve ça important et touchant ce sujet. Que les gens arrêtent avec leurs stéréotypes et idées toutes faites. #MentionParticuliere — Manon A (@Laady_Mana) 6 novembre 2017

Le réalisateur «s’empare avec entrain et humour de ce parcours exceptionnel, qui a donné de l’espoir à de nombreux parents d’enfants trisomiques», écrit le journal La Croix.

«Ils ont refusé de mettre dans le générique toute allusion au livre ou à l’histoire de ma fille»

Or, du côté de Jamal Berraoui, l’heure n’est pas à la réjouissance. «L’éditrice de mon livre poursuit en justice TF1 parce qu’ils ont utilisé l’histoire de Yasmine dans leur film sans en faire mention, pour ne pas avoir à lui verser des droits d’auteur», indique-t-il à Yabiladi. «Ils ont refusé de mettre dans le générique toute allusion au livre ou à l’histoire de ma fille», insiste-t-il.

D’après Jamal Berraoui, TF1 évoque «une fiction» pour justifier sa décision : «Ils ont récupéré l’histoire et l’ont «francisée». Les droits du film ont déjà été vendus à cinq pays, dont la Belgique, la Suisse, le Danemark et l’Angleterre.» «C’est dommage de voler une histoire personnelle et familiale», conclut-il.