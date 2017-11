Brahim Ghali rencontre Ahmed Ouyahia à Alger

Le chef du Polisario s’est rendu mardi à Alger, indique l’agence de presse APS. Brahim Ghali a eu une entrevue avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

«Les entretiens ont notamment permis de procéder à une évaluation de la situation de la question du Sahara Occidental aux niveaux régional, africain et international et de passer en revue l'état de la coopération entre l'Algérie et la RASD», annonce un communiqué de la primature.

Le timing de cette visite intervient trois semaines avant la tenue du sommet UA-UE, prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan. La présence du Polisario à cette réunion de partenariat internationale est au cœur d’une intense campagne diplomatique entre les partisans de la «RASD» et les alliés du Maroc.

Les premiers s’accrochent à la participation de l’entité autoproclamée en 1976 alors que les autres exigent son exclusion, arguant qu’elle n’est pas un Etat souverain reconnu par les Nations Unies.