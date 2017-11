Espagne : Arrestation d'un assassin présumé marocain en fuite au Maroc

La Garde civile espagnole a arrêté, à Almerimar (province d’Almeria), un Marocain de 41 ans soupçonné d’être l’auteur matériel d’un assassinat perpétré le 18 juin 2014 à La Mojonera, une commune de la province d’Almería, indique le journal El Pueblo de Ceuta.

L’individu, un dénommé Y. L., avait fui au Maroc via la frontière maroco-espagnole de Ceuta peu après l’assassinat, a indiqué le commandement d’Almeria dans un communiqué. Grâce à «l’échange constant» d’informations entre les autorités marocaines et espagnoles, les agents de la Garde civile ont confirmé que cette personne, pour laquelle un mandat d’arrêt européen et international avait été lancé, résidait à Tanger.

Ce sont les agents de la Garde civile espagnole qui ont découvert que l’homme allait revenir en Espagne muni de faux papiers.

L’opération «Ouelmes», dans le cadre de laquelle a été arrêté Y. L., a débuté en juin 2014 après le décès de la victime. Les enquêteurs ont découvert que deux individus avaient menacé le concubin de la victime pour que ce dernier leur ouvre la porte de son domicile, en pointant une arme à feu sur sa tête.

Une fois que l’homme leur eût ouvert la porte, ils s’étaient dirigés vers la chambre de la victime, où elle se reposait, puis, sans un mot, lui avaient asséné un coup de feu à la tête, la tuant sur le coup.