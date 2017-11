Maroc : Le ministre des Sports optimiste sur l'organisation de la Coupe du monde 2026

Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports. / DR

Cette après-midi à la Chambre des conseillers, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, s’est dit confiant en «les chances du Maroc d’organiser la Coupe du monde 2026».

En réponse à la question du groupe PJD, Rachid Talbi Alami a expliqué que son optimisme se base sur des éléments objectifs : «Il y a une évolution positive des infrastructures au Maroc», a-t-il reconnu par rapport aux précédentes expériences.

Le ministre a noté également que la FIFA a introduit un changement capital dans la procédure de l’attribution des Coupes du monde. L’opération est du ressort exclusif de tous les membres de l’instance sportive internationale (219) et non plus, comme auparavant, d’un comité restreint composé de 24 membres.