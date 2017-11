La victoire en Ligue des champions d'Afrique fait les affaires du WAC Casablanca

Le WAC a réussi un pari de taille en remportant la Ligue des champions d'Afrique, et en battant le club ayant enregistré le plus de victoires : Al Ahly ayant gagné huit fois la C1, avec en sus une vingtaine de titres internationaux. Rappelons que Al Ahly possède un budget conséquent avoisinant les 220 millions de Dirhams, soit trois fois plus que celui du WAC, dont les moyens financiers ne dépassent pas les 76 millions de Dirhams, indique le site français Ecofoot.

Cette belle performance fait les affaires du club casablancais qui encaissera un chèque de 2,5 millions de Dollars, soit près de 24 millions de Dirhams. Un petit pactole qui sonne comme une heureuse nouvelle pour le WAC qui est sur le point de faire l’acquisition d’un centre d’entrainement visant à rassembler leurs différentes catégories. Pour un investissement s'élevant à 60 millions de Dirhams, ce centre fera de lui le quatrième club de Botola pro à détenir ses propres installations d’entrainement.

La victoire fera également les affaires des joueurs du Club qui recevront près de 200 000 Dirhams chacun.