Entre nous... Lettre posthume de Noreddine Karam

Bon, par quoi commencer ? C'est difficile d'écrire quand on a l'habitude de parler. Mais comme c'est une lettre, il faudra bien que je gratte quelques lignes.

Ce dimanche matin je me suis réveillé de bonne humeur. C'est peu de le dire avec la belle coupe d'Afrique que nous a offert le Wydad de Casablanca. La nuit de samedi a été un moment de communion du peuple marocain comme je les aime. Et vous savez combien je vous aime.

Je sais, je sais, vous êtes tout de suite gênés dès qu'on vous parle d'amour. Aller, lâchez-vous un peu, dites plus souvent "je t'aime" à vos proches. S'il y a bien une chose dont je suis fier c'est d'avoir participé à la propagation du mot amour sur les ondes marocaines depuis ma venue au Maroc en 2006.

Qui aurait cru que l'enfant 3roubi parti tout petit dans les valises de papa et maman pour la capitale alsacienne, Strasbourg, reviendrait pour faire de la libre antenne sur Rabat Chaine Inter, Chada FM, Radio Mars et enfin Radio 2M. A tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à Strasbourg, Paris, Rabat ou Casa, je vous le redit : je vous aime.

Je me rends compte finalement que toute ma vie a été à l'image de ma double culture, ma double identité, un peu ici, un peu là-bas. La double absence de nos parents théorisée par Abdelmalek Sayad, et bien moi je l'ai transformée en double présence. Un pied à Casa, un pied à Strasbourg, et mon coeur toujours dans ma région de Khouribga.

Pardon, je fais mon sociologue, la faute à mes années universitaires qui remontent. Vous savez bien que je ne me suis jamais pris au sérieux. J'aime prendre la vie avec légèreté, même si vous le devinez facilement la déconne est souvent le meilleur artifice pour masquer des fragilités qui nous sont propres.

Mon talent c'était peut être cette capacité de les masquer, ou de les tourner à mon avantage. Mes émissions radio en étaient le meilleur exemple. Avouez que mon tagine d'accents (mi-3roubi, mi-zmagri) vous a mis un shoot de confiance en vous. Forcément, si avec ma darija j'ai pu faire de la radio, vous vous êtes dit : "moi, je peux finir à la NASA". Sachez que c'est mon plus grand honneur, vous avoir prouvé par ma simplicité, mon authenticité et ma naïveté, qu'on peut se dépasser, et faire de belles choses qui ont du sens pour nos vies.

Pour moi la vie avait du sens qu'en compagnie des miens. Mes ami(e)s, mes potos d'ici et d'ailleurs bien sûr. Qu'est ce qu'on a passé de bons moments. En bon DJ je dirai que si ma vie était un album, vous feriez tous partie de la compil' NK.

Mais surtout ma vie aurait été bien fade sans ma famille. Je vous aime jusqu'à l'overdose. Mention spéciale pour L'couple, mon père et ma mère, le duo inséparable, mon disque double platine. J'en ai croisé des stars, mais vous vous étiez mon soleil et ma lune. Et ces dernières années j'ai profité de votre présence jour et nuit. J'avais l'impression de revivre mon enfance mais avec en bonus une complicité d'adultes. Je vous aime.

Je souhaite à tous le monde d'aimer leurs proches comme j'ai aimé les miens. Ne me demandez pas la recette, il n'y a rien de plus simple. Pour reprendre le conseil du serveur au café ce dimanche matin, il suffit d'un seul mot : "Valezy !"