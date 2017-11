L’Afrique du rire continue sa tournée africaine

L’Afrique du rire à Casablanca a rassemblé 1000 spectacteurs. Ces derniers ont assisté aux premiers spectacles, au Mégarama, pour éclater de rire face aux humoristes invétérés, qui se sont succédés sur scène, «alternant sketchs, one-man-show et blagues, et livrant, une soirée 100% rire qui a fait le bonheur d’un public littéralement conquis et enchanté», indique un communiqué de presse.

L’événement culturel rassemble plusieurs artistes internationaux, dont Oualas (Maroc /Côte d’ivoire), Mamane (Niger), Haitam Miftah (Maroc), Bassou (Maroc), Michel Gouhou (Cote d’Ivoire), Digbeu Cravate (Cote d’Ivoire), Phill Darwin (République du Congo), Eko (Maroc), Yass (Sénégal), Amine Radi (Maroc), Jöel (Cote d’Ivoire), Omar Defunzu (Gabon), (Maroc) et Samia Oroseman (Tunisie).

L’Afrique du rire continue au maroc et d'autres pays d'Afrique jusqu’au 15 décembre. Le rendez-vous humoristique sillonera plusieurs villes d’Afrique : Marrakech (5 novembre au Mégarama), Tanger (9 novembre au centre culturel Ahmed Boukmakh), Rabat (11 novembre au Théâtre national Mohammed V), Fès (15 novembre au Mégarama) Dakhla (18 novembre au Palais des congrès), Ouagadougou (30 novembre au Canal Olympia), Abidjan (10 décembre au Palais de la Culture), Dakar (13 décembre au Théâtre Daniel Sorano) et enfin Libreville (15 décembre à l’Institut Français).