Ligue des champions d'Afrique : 2ème sacre pour le Wydad Casablanca

Le Wydad de Casablanca a remporté son deuxième titre en Ligue des champions d'Afrique de football, en venant à bout d'Al Ahly (Egypte) par 1-0, en finale retour samedi soir au Complexe Mohammed V à Casablanca.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Walid Kerty à la 69è du jeu. Lors du match aller, disputé la semaine dernière à Alexandrie, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 1-1.

Casablanca en liesse

Dès le coup de sifflet final de cette confrontation âprement disputée, les klaxons ont commencé à retentir dans la métropole, qui a vécu une nouvelle journée mémorable dans l’histoire du football national.

Les premiers supporters des Rouge et Blanc ayant investi la fameuse place des Nations Unies sont entrés dans une liesse collective, à la limite de la transe. Leur bonheur est indescriptible, surtout qu’ils attendaient une deuxième couronne africaine depuis 25 ans. Le premier titre du WAC en Ligue des champions remontant à 1992.

La fête promet d’être inoubliable dans les fiefs historiques du «Wydad Al-Oumma», particulièrement dans la médina, et la corniche d’Ain Diab, qui devrait vivre une nuit blanche

Félicitations royales

Le Roi Mohammed VI s’est entretenu, juste après le match victorieux avec l'entraîneur du club, Houcine Ammouta, et le capitaine de l’équipe, Brahim Nekkach. Le Souverain a chargé l’entraîneur et le capitaine de l’équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l’ensemble des joueurs, du staff et des supporters pour cette importante réalisation, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocains.