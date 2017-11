Les lauréats marocains de la bourse Chevening conviés à la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Londres

Les lauréats marocains de la bourse britannique Chevening ont été conviés samedi à la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Londres.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Abdesselam Aboudrar a félicité les cinq jeunes marocains qui ont décroché cette bourse, un précieux sésame qui leur ouvre de nouvelles perspectives de carrière et leur permet de s'épanouir.

Les jeunes lauréats de la "Chevening Scholarship" sont Wahib Lhoussaine, Abdellah Iraamane, Sara Moussaoui, Khadija Berrada et Dalal Hamou Tahra.

Ils se sont dits "ravis" et "honorés" d'avoir été sélectionnés, s'engageant à persévérer pour réussir dans leurs études académiques et à redoubler d'efforts afin qu'ils soient à la hauteur des attentes.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté par l'ambassade du Royaume à Londres aux jeunes talents et son ouverture sur l'ensemble des composantes de la communauté marocaine établie en Angleterre.

Financée par le ministère britannique des Affaires étrangères, la Bourse Chevening est accordée aux étudiants universitaires désirant développer leurs compétences et approfondir leurs connaissances dans plusieurs filières comme la bonne gouvernance, la sécurité et la justice, les droits de l'Homme, les médias et la communication ou encore les relations internationales.

Plus de 160 étudiants marocains ont bénéficié de cette bourse depuis 1983.