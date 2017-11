Egypte : Barclays bank devient Attijariwafa bank Egypt

L'enseigne Attijariwafa bank Egypt a été lancée, vendredi au Caire, après l'acquisition totale par le groupe Attijariwafa bank du capital de Barclays Bank Egypt en mai dernier.

"Dans le cadre de l’acquisition du capital de Barclays Bank Egypt, par le groupe Attijariwafa bank le 3 mai 2017, il a été procédé au lancement de la nouvelle enseigne Attijariwafa bank Egypt et au changement du nom de la banque et son label dans toutes ses transactions et ses 55 agences qui couvrent la majorité des villes et gouvernorats d'Egypte", indique un communiqué du groupe Attijariwafa bank.

Créée en 1904, Attijariwafa bank est un groupe financier leader en Afrique qui offre une variété d'activités dont les services bancaires aux entreprises, ainsi qu'une gamme spécialisée de services financiers et d'assurance.

Attijariwafa bank est implantée dans 26 pays avec 4.090 agences et elle emploie plus de 19.400 employés au service de plus de 8,8 millions clients.