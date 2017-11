Comment ont été retrouvés les deux Néerlandais, auteurs présumés du meurtre à Marrakech ?

L’enquête concernant la fusillade dans la café La Crème à Marrakech continue d’avancer. Ce samedi matin, la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) a annoncé dans un communiqué, que deux ressortissants néerlandais originaires de la République Dominicaine et du Suriname ont été arrêtés.

Ces deux auteurs présumés sont soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre «avec préméditation» et tentative de meurtre qui a fait trois victimes ce jeudi, occasionnant un mort et deux blessés. Le communiqué précise que les deux hommes sont arrivés au Maroc, une semaine auparavant et ont loué des chambres près du café La Crème, dans deux hôtels différents. L’un des hôtels se trouvait en face du lieu du crime.

Les auteurs présumés «sont allés sur ce lieu public (le café La Crème, ndlr) et dans ses environs à quatre reprises. L’un des éléments arrêtés a tenté de fuir lorsqu’il a été appréhendé par les forces de l’ordre», ajoute la même source.

Suivre la piste des rastas...

Les caractéristiques physiques des deux néerlandais ont permis de les reconnaître par les témoins, notamment la «tresse de cheveux et apparence physique». Ils ont été présentés aux témoins, y compris le propriétaire du café, un des serveurs et deux clients.

L'1 des tueurs présumés trahi par ses nattes"rasta"...

visibles sous sa cagoule, elles auraient permi a 1 témoin de l'identifier — Samira sitail (@Samirasitail1) 4 novembre 2017

Les deux auteurs présumés du meurtre sont connus des services de police, pour leur implication dans des «affaires de trafic international de drogue, d’enlèvement, de séquestration d’otages, vols armés, tentatives d’homicides volontaires», indique le communiqué de la DGSN. Ces conclusions découlent d’une coopération internationale en matière de sécurité.

La DGSN ajoute que la voiture louée par les suspects «s’est arrêtée pendant plus de quatre heures près du lieu où le scooter, l’arme et les balles ont été brulée». Un témoin a signalé l’information aux forces de l’ordre après avoir remarqué la présence des suspects.

Hier, la DGSN annonçait l'arrestation de six suspects dans le cadre de l'enquête autour de la fusillade de Marrakech.