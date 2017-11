Match Côte d’Ivoire – Maroc : Royal Air Maroc propose des vols additionnels à 2000 dirhams TTC

Le match décisif opposant la Côte d’Ivoire au Lions de l’Atlas aura lieu le 11 novembre prochain à Abidjan. Cette rencontre est la dernière pour se qualifier à la Coupe du Monde 2018 en Russie. «Royal Air Maroc (RAM) mettra en place plusieurs vols additionnels entre le Maroc (Casablanca, Tanger et Marrakech) et Abidjan afin de permettre aux supporters des Lions de l’Atlas d’assister à cette rencontre décisive», indique un communiqué de presse de la compagnie aérienne.

Les vols ne dépasseront pas le prix de 2000 dirhams TTC (aller et retour). Les billets seront en vente à partir du 4 novembre à 10 heures sur le site de la Royal Air Maroc. Une offre limitée dans le temps, programmée le 10 et 11 novembre pour l’aller avec un retour impératif le 11 et 12 novembre.

La compagnie aérienne rappelle que les ressortissants marocains n’ont pas besoin de visa, mais «doivent être obligatoirement munis d’un passeport d’une validité d’au moins 6 mois pour entrer sur le territoire ivoirien. Les supporters doivent également être vaccinés. Ils sont appelés à se renseigner sur les vaccinations obligatoires en Côte d’Ivoire auprès des services de l’Institut Pasteur et du ministère de la Santé. Le carnet international de vaccination est obligatoire et les autorités ivoiriennes refusent l’entrée des touristes sur leur territoire en l’absence de ce document», conclut la même source.