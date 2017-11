Zagora : Plusieurs élèves auraient développé les symptômes de la leishmaniose

Quid de la leishmaniose ?

Les leishmanioses sont dues à un parasite du système des phagocytes mononuclées. Autrement dit, un réseau de cellules dispersées dans l’organisme, caractérisées par leur activité phagocytaire, leur mobilité et leur rôle dans le déclenchement et l’entretien des réactions immunitaires, dont l’agent pathogène est un protozoaire (unicellulaire) du genre Leishmania. Elles sont transmises par un insecte, le phlébotome. Les leishmanioses sont endémiques sur quatre continents : l’Afrique, l’Amérique centrale et du Sud, l’Asie et l’Europe du Sud.

Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du parasite, de son ADN et, à l’avenir, d’antigènes circulants.

Les campagnes d’élimination des chiens porteurs n’ont qu’une efficacité transitoire. Les mesures prophylactiques individuelles sont destinées à éviter la piqûre des phlébotomes. Elles consistent en des pulvérisations domiciliaires et péri-domiciliaires de pyréthrinoïdes (substance chimique) de synthèse et en l’utilisation de moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes. Le port de colliers insecticides chez le chien dans les foyers de leishmaniose viscérale est recommandé.