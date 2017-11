Espagne : La FEPEX exprime ses «préoccupations» de la forte croissance des exportations marocaines vers l’UE

Visiblement, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 n’a eu aucun impact sur les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Union européenne. En témoigne les chiffres publiés le 1er novembre par la Fédération espagnole des producteurs exportateurs de fruits et de légumes (FEPEX).

L’organisation a enregistré une «forte croissance» des exportations agricoles du royaume vers les marchés de l’UE et de l’Espagne entre janvier et août 2017, respectivement 14% et 24% par rapport à la même période de l’année précédente.

La FEPEX estime que cette hausse est «préoccupante». Elle déplore que l’accès des produits portant le label Maroc aux marchés européens «coïncide avec ceux de l’Espagne sans que cela ne conduise automatiquement à l’activation des mesures prévues dans l’accord agricole, destinées à éviter ce genre de perturbations sur le marché commun».

La FEPEX préoccupée par les programmes d’investissements agricoles au Maroc

Les inquiétudes de l’association ne se limitent pas aux seules exportations marocaines. La FEPEX s’est dite également «préoccupée» par «les grands programmes d’investissements» réalisés par le gouvernement marocain pour le développement de l’agriculture des fruits et légumes. Une stratégie qui répond à l’impératif de chercher d’autres marchés internationaux - russe, chinois, arabe et africain - et de ne plus être l'otage des caprices de l’Europe.

En effet, les expériences du rejet, en décembre 2011 par le Parlement européen, de l’accord de pêche, et de l’arrêt de la CJUE de décembre 2016 ont clairement montré l’échec de la politique qui consiste à dépendre uniquement des Vingt-Huit pour relancer les exportations agricoles du royaume.

L’annonce au grand jour des «préoccupations» de la Fédération espagnole des producteurs exportateurs de fruits et de légumes intervient seulement quelques jours après les entretiens, le 23 octobre à Bruxelles, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et la Haute représentante de l’UE pour les Affaires internationales, Federica Mogherini. Une réunion consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des négociations pour dépasser les écueils posés par l’arrêt de la CJUE du 21 décembre, excluant les produits du Sahara occidental de tout accord de libre-échange avec le royaume.

En octobre 2009, environ 15 000 agriculteurs avaient battu le pavé à Almeria pour réclamer du gouvernement espagnol des informations sur la rénovation de l’accord agricole avec le Maroc.