Jawad El Hamidy : Le congrès des minorités religieuses, fédérateur de recommandations fortes

Plusieurs activistes des minorités religieuses ont annoncé la tenue, samedi 18 novembre à Rabat, d’un congrès national pour débattre de la situation de ces minorités au Maroc. Le thème abordé sera «Liberté de conscience et de croyance, entre polémique de la reconnaissance et recherche de coexistence». Pour en savoir plus, Yabiladi a contacté Jaouad El Hamidy, le président du Comité marocain des minorités religieuses.