Belgique : Un rassemblement islamophobe interdit à Molenbeek-St-Jean

La bourgmestre de Molenbeek-St-Jean, Françoise Schepmans, a interdit la tenue d’un rassemblement islamophobe prévu ce vendredi 3 novembre dans sa commune, indique l’Express.

«Tout rassemblement de personnes dans le cadre de cette démarche, participants, organisateurs ou opposants, est interdit sur le territoire de la commune de Molenbeek-St-Jean», énonce l'ordonnance prise par la bourgmestre.

Le rassemblement a été annoncé ces dernières semaines par plusieurs élus d’extrême droite, en l’occurrence Filip Dewinter, membre du Vlaams Belang, parti d’extrême droite et nationaliste flamand, et Geert Wilders, leader néerlandais du Parti pour la liberté.

Sur Twitter, Geert Wilders avait tweeté, le 29 septembre : «Le vendredi 3 novembre, je vais avec mon collègue Filip Dewinter du Vlaams Belang en visite de travail dans la capitale du djihad en Europe #StopIslam.» Une référence à la commune de Molenbeek-St-Jean, qui a abrité plusieurs terroristes, notamment Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud.

Un amalgame qui a suscité la colère de plusieurs élus de la ville. Parmi eux, Jamal Ikazban, chef du groupe PS au Conseil communal, a dénoncé un «safari de l’islam». «Les termes n’ont pas été choisis au hasard par le parti d’extrême droite flamand et devraient tomber sous le coup d’une condamnation des plus fermes», a-t-il indiqué sur Facebook, rappelant que «Molenbeek, sa population et les musulmans sont régulièrement les cibles de déclarations stigmatisantes».