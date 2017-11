Fusillade à Marrakech : Les six assaillants arrêtés à Casablanca d'après la DGSN

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech est parvenu jeudi soir, et lors des premières heures de la journée de vendredi, à arrêter six personnes à Casablanca pour leur implication présumée dans l'assassinat, avec préméditation à l'aide d'une arme à feu, survenu dans un café du quartier hivernage à Marrakech, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

L'opération de ratissage menée aussitôt après que l'acte criminel ait été perpétré, a permis de retrouver le motocycle, l'arme à feu et des balles utilisées dans l’exécution du crime auxquels les auteurs présumés ont mis le feu et qu'ils ont abandonnés dans un terrain vague. Ils font actuellement l'objet d'examens techniques et balistiques nécessaires, ajoute la même source.

Les investigations ont permis également d’identifier l'identité du principal suspect qui a commandité ces actes criminels. Il s'agit d'une personne recherchée qui s'active dans le domaine du blanchiment d'argent, du trafic international de drogue et d'extorsion. Les investigations se poursuivent pour déterminer le lieu où se trouve le principal suspect en vue de son arrestation.

Les premières données de l’enquête, qui se poursuit toujours sous la supervision du parquet compétent, révèlent que ces actes criminels se rattachent directement à un réseau criminel ayant des ramifications dans certains pays européens et qui s’active dans le trafic international de drogue et de psychotropes, dans le blanchiment d’argent et l’extorsion.

Les opérations de recherche ainsi que l’enquête se poursuivent dans cette affaire en vue d’interpeller tous les intervenants impliqués dans l’exécution, la facilitation et l’instigation à commettre ce crime en vue d’en déterminer les tenants et aboutissants, et découvrir le motif à l’origine de ce crime et les raisons pour lesquelles les membres de ce réseau ont pris pour cible les trois victimes.