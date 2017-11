Le gouvernement marocain appelé à instaurer un mécanisme national de protection des journalistes

A l’occasion de la journée internationale contre l’impunité pour les crimes contre les journalistes, célébrée le 2 novembre, le Centre for Media Freedom (CMF) lance un appel au gouvernement marocain pour mettre en œuvre un mécanisme national de protection des journalistes, indique le CMF dans un communiqué.

Une mesure qui doit être prise «en conformité avec l’article 7 par. 4 de la loi sur la presse et l’édition qui engage les autorités publiques ‘à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession’».

Le CMF demande que la protection contre les agressions et les menaces soit aussi accordée aussi à toute personne qui exerce l’activité du journalisme de façon régulière, et pas seulement aux détenteurs de la carte de presse ; que les journalistes soient aussi protégés contre les agressions et les menaces des acteurs non-étatiques en ligne et hors ligne ; enfin, que le ministère de la Communication publie tous les cas de journalistes qui ont déposés des plaintes auprès de son inspecteur général et de justifier le retard, le rejet ou le traitement en cours de celles-ci.

«Le CMF pense qu’il est urgent que le mécanisme de protection des journalistes soit radicalement revu, et propose (…) que le ministère de la Communication engage, le plus rapidement possible, des consultations élargies aux syndicats des journalistes, associations d’éditeurs et d’avocats, le CNDH (Conseil national des droits de l’homme, ndlr) et ONG spécialisées sur la question de la liberté d’expression afin de définir un nouveau mécanisme de protection multipartite, transparent et effectif.»