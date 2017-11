Ballon d'or africain 2017 : Les Marocains Karim El Ahmadi et Khalid Boutaïb nominés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mercredi une liste préliminaire de 30 joueurs en lice pour le Ballon d'or africain de l'année 2017.

Les Marocains Karim El Ahmadi, évoluant au poste de milieu de terrain au Feyenoord Rotterdam, et Khalid Boutaïb, attaquant au Yeni Malatyaspor (Turquie), sont tous deux nominés. La liste comprend également le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, évoluant au poste d’avant-centre au sein du club allemand Borussia Dortmund.

En revanche, l’Algérien Riyad Mahrez, milieu droit au club anglais Leicester City, élu meilleur joueur de l’année 2016, est absent de la liste.

Le nom du vainqueur sera dévoilé le 4 janvier à Accra, la capitale du Ghana, en Afrique occidentale.

CAF reveal their shortlists for the African Footballer of the Year and Africa-based Player of the Year prizes. Who are your favourites here? pic.twitter.com/1CU5xM81iS