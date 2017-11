Mahi Binebine parmi les finalistes du Prix Renaudot

Le jury du prix Renaudot, réuni mardi 31 octobre à l’Hôtel de Massa sous la présidence de Frédéric Beigbeder, a révélé dans la soirée sa troisième et dernière sélection, indique le site Livres Hebdo. Cinq romans sur les neuf qualifiés au deuxième tour sont toujours en lice, tandis que trois essais sur quatre ont été retenus.

Parmi les cinq romans en lice, «Le Fou du roi» de Mahi Binebine (Stock). «Dans son dixième livre, Le Fou du roi, "le griot de Marrakech" revient à la veine autobiographique de ses deux premiers romans. On retrouve d’une part le père du Sommeil de l’esclave, le fqih Mohamed, fou du roi Hassan II, et d’autre part "l’absent" des Funérailles du lait, le grand frère officier, expédié au bagne de Tazmamart après le coup d’État raté de Skhirat, en 1971», relate Jeune Afrique.

Mahi Binebine est né en 1959 à Marrakech. Il avait reçu en 2010 le prix du Roman arabe pour «Les Étoiles de Sidi Moumen».

Le jury du prix Renaudot a éliminé «Les vacances» de Julie Wolkenstein (POL) qui s'était inscrite dans la dernière sélection pour finalement disparaître, ainsi que Philippe Jaenada et sa «Serpe» (Julliard). Kaouther Adimi a aussi quitté la liste du Renaudot mais reste dans la course pour l'Interallié et le Médicis avec «Nos richesses» (Seuil).