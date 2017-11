Emission spéciale MRE : Bras de fer entre Amendis et habitants d’un quartier à Tanger

Faire des économies afin de pouvoir s’accorder une maison à Tanger, à environ 14 km des côtes espagnoles, c’est le projet initial de ces trois familles dont la vie quotidienne et les vacances ont tourné au cauchemar.

Ce mercredi, l’émission de Radio 2M «Faites entrer l’invité», présentée par Fathia El Aouni et Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi, est revenue sur l’histoire désolante de trois foyers qui n’ont pas accès à l’eau potable au sein de leur habitations. Le mis en cause ? Amendis, entreprise filiale du groupe industriel Véolia, chargée depuis 2002 des services assainissement et de distribution d'eau potable et d’électricité dans plusieurs villes de la Wilaya de Tanger.

L’émission a donné la parole à Saida, une marocaine résidant en Espagne, près de la frontière française. Saida a fait contruire une maison dans le quartier Khandaq Al-Bour à Tanger. Elle explique se rendre dans la ville du nord durant les vacances d’été et dès qu’elle en a l’ocacsion. Mustapha, lui aussi résidant à l’étranger, mais en France cette fois ci, est également propriétaire d’une maison dans le même quartier depuis deux ans. Mourad quant à lui habite de façon fixe et régulière dans le quartier Khandaq Al-Bour. Et enfin, Aziz Belhaj directeur des études et travaux chez Amendis.

Amendis pointé du doigt

Les trois propriétaires ont tous le même souci : ils n’ont pas accès à l’eau potable, pourtant chose primoridiale pour la vie quotidienne. Le responsable ? Amendis. En effet, si ces protagonistes possèdent l’électricité chez eux, il n’en est pas de même pour l’eau potable. Saida déclare : «J’ai dû acheté une citerne d’eau, que j’utilise à présent quand je me rend au pays, cela revient très cher», explique celle qui possède cette maison depuis près de 6 ans .

Mustapha, quant à lui déplore avoir «acheté cette maison pour pouvoir faire découvrir à [ses] enfants leur pays d’origine, sauf que les vacances se transforment en cauchemar, obligés de se laver avec des bidons». Malgré les nombreuses plaintes auprès d'Amendis, il n'a obtenu que des promesses, affirme le MRE.

Enfin, Mourad, certainement la personne qui trinque le plus compte tenu de son installation permanente dans le quartier. Il déclare à l’antenne : «Cela fait un an et demi que c’est la catastrophe, je suis dans l’obligation de remplir quelques citernes et de faire avec les moyens du bord». Un chateau d’eau a bien été construit pas très loin de sa maison mais son quartier n'est toujours pas desservi.

Les solutions proposés par Amendis

Si Mustapha, Mourad et Saida déplorent tous le manque d’informations de la part de l’entreprise chargée de distribuer l’eau potable à l’ensemble de la ville de Tanger, son directeur des études et travaux Aziz, annonce à l’antenne que «le problème sera résolu d'ici la fin d’année 2017». Soulagement chez les propriétaires et une promesse supplémentaire du responsable : «Je suis à disposition pour recevoir ces gens dans nos locaux dès demain, notre porte est grande ouverte».

Pour écouter le replay de l'émission cliquer ici :