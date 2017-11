Attentat de New York : Une camionnette-bélier fonce dans la foule tuant 8 personnes

New York est endeuillée par l’un des pires attentats depuis le 11 septembre. Ce mardi, un Ouzbek de 29 ans a foncé dans la foule, au sud de Manhattan. Le présumé terroriste a «causé la mort de huit personnes et en a blessé onze autres dans le sud de Manhattan», depuis «New York panse ses plaies», écrit Le Figaro. L’attaque s’est passée le jour de Halloween, une fête «très célébrée aux Etats-Unis».

L’auteur présumé de l’attentat est Sayfullo Saipov, un Ouzbek âgé de 29 ans, arrivé légalement aux Etats-Unis en 2010, comme l’a précisé le chef adjoint de la police relayé par le site d'information New York Times (NYT).

Ce mardi, l’auteur présumé a été «identifié par les autorités comme un Ouzbek (…) possédant des connexions avec [l'organisation dite] État islamique», précise Le Figaro. Après avoir été blessé par balle au ventre par la police, il a été interrogé sur son lit d’hôpital, indique NYT.

Sur les huit personnes tuées, «cinq étaient Argentins et un Belge. Deux personnes n'auraient pas encore été identifiées. Trois Belges, une Allemande et un Argentin figurent parmi les blessés, ont indiqué Bruxelles, Berlin et Buenos Aires», précise la même source. Onze autres personnes ont été blessées.

Mohammed Benabdeljalil, consul général du Maroc à New York, contacté par Yabiladi a déclaré qu’ «aucune victime marocaine n’est à déplorer». Selon le diplomate, «tous les consulats concernés par les victimes de l'attentat allaient être prévenus individuellement, selon une note qu’on a reçu du «Foreign Office» (ministère des Affaires étrangères américain, ndlr). Nous n’avons reçu aucune note par la suite, donc aucune victime, ni de mort marocain n'est à signaler.»