Le Conseil régional des Marocains de France axe la 8e édition de son festival sur les diversités

Le Conseil régional des Marocains de France de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur poursuit la réflexion sur le «Vivre ensemble».

Après la sixième édition de son festival sur «Le dialogue des cultures et la culture du dialogue», et sa septième édition consacrée au «Faire société commune», la huitième édition sera axée sur le thème «Des diversités à l’union», annonce le Conseil, dont la mission est d’accompagner les citoyens en vue de mieux se comprendre entre eux.

«Le tissu des pratiques quotidiennes, surtout sociales, demeure très complexe et fragile, au vu des disparités sociales. (…) Les contextes locaux, marqués par la marginalisation et le laisser-aller, sont souvent autant de terrains fertiles à la propagation des extrémismes et de la radicalisation, ennemis jurés de la paix durable qui doit reposer sur un vivre ensemble dans la dignité et la prospérité», indique le Conseil dans un communiqué.

«Face aux grandes menaces et aux défis nouveaux qui guettent la cohésion en France, il faudra s’attaquer résolument aux nouvelles formes d’inégalités, d’exclusion, de violence et de fondamentalisme», ajoute-t-il.

L’événement réunira des spécialistes et des chercheurs en sociologie, en urbanisme et en politique de la ville, et des experts des trois religions monothéistes, appartenant tous aux deux rives de la Méditerranée.