Eliminatoires Mondial 2018 : Hervé Renard dévoile la liste des joueurs pour le match décisif contre la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur national de football, Hervé Renard, a rendu publique, mardi, une liste de 26 joueurs convoqués pour le match décisif du Maroc contre la Côte d’Ivoire, prévu le 11 novembre à Abidjan pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications africaines au Mondial 2018 en Russie (groupe C).

Le fait saillant de cette liste est la convocation pour la première fois du jeune attaquant du Wydad de Casablanca, Achraf Bencherki, auteur d’une fulgurante ascension ces derniers mois avec les «rouge et blanc».

Achraf Bencherki a notamment été l’auteur du but égalisateur de son équipe contre Al-Ahly d’Egypte, samedi dernier à Alexandrie, en finale aller de la ligue des champions d’Afrique.

La liste comprend également Oualid El Hajjam, défenseur d’Amiens (France), qui honorera sa première sélection chez les Lions de l’Atlas.

Face aux Eléphants ivoiriens, les Lions de l’Atlas, en tête de leur groupe avec 9 points, n’auront besoin que d’un nul pour poinçonner leur ticket pour les phases finales du la Coupe du monde en Russie.

Les autres joueurs retenus sont Munir El Kajoui, Yassine Bounou et Ahmed Reda Tagnaouti pour le poste de gardiens ; les attaquants sont Khalid Boutaib, Rachid Alioui, Mimoun Mahi et Achraf Bencharki. Pour les postes de défenseurs, Hervé Renard a retenu Mehdi Benatia, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Badr Banoun, Nabil Dirar, Achraf Hakimi, Fouad Chafik, Oualid El-Hajjam et Hamza Mendyl. Enfin, pour les milieux de terrain, le sélectionneur national a choisi Khalid Al Ahmadi, Sofiane Amrabat, Mbark Boussoufa, Fayçal Fajr, Hakim Ziyech, Younes Belhanda, Amine Harit, Nordin Amrabat, Sofiane Boufal et Ismail El Haddad.