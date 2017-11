Lutte contre le terrorisme : Le Maroc pour le partage d'expériences avec l'Inde

Le Maroc a proposé de partager avec l'Inde son expérience sur les initiatives de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation, a déclaré le ministère d’Etat indien à l’Intérieur, indique le média Outlook India.

Une proposition exprimée hier soir lors d’une rencontre en Inde entre le ministre délégué auprès du ministre marocain de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb et le ministre d’Etat indien à l’Intérieur, Kiren Rijiju.

Le Maroc est en train de devenir un partenaire clé de la lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation en Afrique du Nord, et souhaite partager avec l’Inde ses expériences dans ce domaine, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Kiren Rijiju a répondu favorablement à cette proposition, déclarant que l’Inde souffre depuis longtemps du terrorisme et a pris des mesures pour contrer efficacement ce fléau.

Pendant une semaine, la délégation marocaine étudiera l’expérience indienne dite «Aadhaar, Crime, Criminal Tracking Network and System» (CCTNS), un projet initié par le gouvernement pour la création d’un système complet et intégré pour une politique efficace à travers la gouvernance électronique. Il comprend un système de suivi en ligne à l’échelle nationale en intégrant plus de 14 000 postes de police à travers le pays, prévoyant ainsi la mise en place d’un réseau national de partage d’informations entre les commissariats, les agents de l’Etat et les agences de sécurité.

La délégation marocaine s’intéressera également au transfert direct des bénéfices, à la subvention du gaz et aux systèmes bancaires numérisés.