Attaque violente au couteau à Oasis : L’agresseur a des antécédents de troubles mentaux

Une vidéo d’un homme armé d’une arme blanche qui agresse les passants aux environs de Cityfoot si au quartier Oasis (Casablanca) est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. L’extrait largement partagé par les internautes marocains montre un homme habillé en rouge muni d’un long couteau de boucher, au comportement très agressif. Certains badauds essayaient tant bien que mal de l’empêcher de semer la terreur, en lui jetant des chaises dessus. L’incident s’est passé, ce mardi, tôt le matin.

Les policiers du district d’Anfa à Casablanca ont été contraints à utiliser leurs armes de service pour appréhender un individu dans un «état anormal», présentant des signes de troubles mentaux et brandissant une arme blanche. Ce dernier constituait une menace «réelle et sérieuse» à la sûreté des citoyens et des éléments de la sûreté.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les premiers éléments l'enquête ont révélé que le mis en cause a agressé brutalement l'un des passants au quartier de l'Oasis, à l'aide d'une arme blanche et ce sans raison apparente, avant qu'il ne menace et mette en danger la vie d'autres citoyens.

Ces actes ont contraint un brigadier de la police judiciaire à tirer deux balles de sommation de son arme de service, afin de neutraliser le mis en cause, a précisé la DGSN dans un communiqué relayé par la MAP.

En dépit des avertissements, le suspect a occasionné des blessures de différents degrés de gravité à deux policiers, poussant un motard à tirer des balles qui ont atteint le mis en cause au niveau de la cuisse et du ventre. Deux autres individus ont été touchés par les tirs de manière superficielle lorsque le mis en cause essayait de trouver refuge dans un espace public près de la scène des violences, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à l'hôpital. Les blessés, dont des citoyens et policiers, ont été transportés pour recevoir les soins nécessaires, alors qu'un des blessés a quitté l'hôpital à la suite d'une blessure sans gravité.

Selon une source autorisée de la DGSN contactée par Yabiladi, le mis en cause «aurait reçu, auparavant des soins au sein d’un hôpital spécialisé dans les maladies mentales. Il serait âgé de 26 ans et faisait ses études à la faculté de médecine».

Pour l’instant, l’agresseur serait «dans un état stable et est sous surveillance médicale», ajoute notre source. Et d’ajouter : «La victime agressée par le mis en cause est toujours à l’hôpital. Il n’y a aucun mort contrairement à ce qu'ont relayé certaines pages sur Facebook.»