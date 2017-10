Doing Business 2018 : Le Maroc classé premier en Afrique du Nord

Le Maroc est un des pays les plus attractifs en Afrique du Nord pour faire des affaires. Ce postulat a été confirmé par le rapport «Doing Business 2018, publié ce mardi 31 octobre, par la Banque mondiale. L’étude a classé le royaume à la 69ème place dans une liste qui inclut 190 pays. Le Maroc a cependant perdu une place par rapport au classement 2017.

Le rapport se base sur dix indices majeurs qui valorisent et mesurent l’attractivité de chaque pays pour les investisseurs. Concernant le Maroc, le pays est classé 35ème pour créer une entreprise, 17ème pour le traitement des permis de construire, 72ème pour l’obtention l’électricité, 25ème pour payer les taxes, 65ème pour les négociations à l’étranger, 57ème pour renforcer les contrats. Mais aussi 86ème pour enregistrer une propriété, 105ème pour contracter un crédit et 134ème pour résoudre l’insolvabilité ; ces trois derniers critères sont donc les plus pénalisants pour le climat des affaires au Maroc.

Le Maroc au niveau de la région

Le Maroc est premier dans le classement au niveau de l’Afrique du nord avec un score de 67,91 points. Il est suivi de près par la Tunisie (88ème dans le monde), puis l’Egypte (128ème) et l’Algérie (166ème). Dans le continent africain, le royaume est troisième, précédé par l’île Maurice qui occupe la première place (25ème), le Rwanda est second (41ème) puis le Botswana quatrième dans le continent (81ème) et l’Afrique du sud cinquième (82ème). Dans le monde arabe, le Maroc est classé troisième, les Emirats Arabes unis détiennent la palme, occupant la 21ème place au niveau mondial alors que le Bahreïn est 66ème.

Le classement mondial est dominé par le Nouvelle Zélande, suivie par le Singapour qui obtient la 3ème place, le Danemark 4ème et la Corée du Sud, 5ème.

Le rapport, créé par la banque mondiale «mesure les aspects des régulations des affaires et leur implication dans l’instauration des firmes et des opérations». «Doing Business», selon l’institution, couvre des domaines importants qui permettent aux décideurs politiques et les investisseurs de prendre les bonnes décisions lorsqu’ils font des affaires.