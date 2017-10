Saâdeddine El Othmani a choisi les membres du gouvernement qui vont assurer l’intérim des ministres limogés

Le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a chargé certains membres du gouvernement d'assurer l'intérim des ministres démis de leurs fonctions.

Selon le décret n° 682.17.2 publié lundi au bulletin officiel, le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy a été désigné pour exercer les fonctions du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Abdelkader Amara, remplacera le ministre de la Santé.

Selon le même décret, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, a été chargé d'assurer l'intérim du ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette décision intervient en application des articles 47 et 93 de la Constitution, de la loi organique 13.065 relative à l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, portant promulgation du Dahir n° 33.15.1 (19 mars 2015), Dahir n° 07.17.1 (7 avril 2017) relatif à la nomination des membres du gouvernement et du Dahir n° 72.17.1 (25 octobre 2017) relatif au limogeage de certains membres du gouvernement.