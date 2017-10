Enfant né hors mariage : L’association 100% Mamans appelle à manifester contre l’infirmation de jugement par la cour d’appel de Tanger

En février 2017, la cour d’appel de Tanger avait prononcé un jugement en faveur d’un enfant né hors mariage, lui reconnaissant la filiation parentale sur la base d’un test ADN. Lundi 9 octobre dernier, la Cour d'appel de la même ville avait finalement infirmé cette décision.

L’association 100% Mamans s’insurge contre ce revirement. Dans un communiqué, l’ONG qualifie l'arrêt d’«injuste» et estime qu’il est «basé sur une lecture patriarcale et discriminatoire du code de la famille». Elle déplore le rejet de «la jurisprudence historique qui a fait primer l’intérêt suprême de l’enfant ainsi que les engagements internationaux adoptés par le Maroc et les principes fondamentaux de sa constitution».

L’association 100% Mamans a décidé d’appeler les organisations de la société civile et de droits à se rassembler lors d’une manifestation symbolique, le 1er novembre devant la cour d’appel de Tanger de 15 à 16 heures. C’est une manière d’«exprimer l’insatisfaction face à ce jugement injuste».

«Nous tenons également à annoncer à l’opinion publique nationale et internationale que de telles dispositions ne nous empêcheront pas de poursuivre notre processus de plaidoyer afin d’abolir et de modifier les lois injustes et discriminatoires contre les femmes et les enfants pour garantir la pleine égalité entre les sexes et garantir à tous les enfants de jouir de leurs droits, quelque soit leur statut matrimonial ou social.»